Çalış Plajı'nda Traktörle Temizlik Yapıldı

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'ndeki Çalış Plajı, traktöre bağlanan kum eleme aracıyla temizlendi. Çalış Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Mete Ay, caretta carettaların Türkiye'deki 18 üreme alanından biri olan plajdaki çalışmaları özenle yürüttüklerini söyledi.



Gün batımı manzarasıyla dünyaca ünlü Çalış Plajı'nda, Çalış Turizm Tanıtma Derneği tarafından temizlik çalışması başlatıldı. Bu kapsamda kumsala giren traktör, arkasına bağlanan eleme makinesiyle kumdaki taş ve çöpleri ayrıştırdı. Çalış Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Mete Ay, plajın caretta carettaların Türkiye'deki 18 yumurtlama alanından biri olduğunu belirterek, temizlik çalışmasını özenle yaptıklarını söyledi. Çalışmanın carettaların plaja olan ziyaretini de arttırdığını anlatan Ay, "Son 4 yıldır yumurtlama ve yuva sayılarında inanılmaz bir artış oldu. Bunun en önemli sebeplerinden birisi taş ve kayalarla dolu plajın artık kum özelliğini tekrar kazanması. Bu sayede caretta carettalar çok daha rahat kumun üzerinde ilerleyerek yumurtasını bırakıyor" dedi.



- Fethiyemuğla