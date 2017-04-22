Çalımbay: Çok Hata Yaptık

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor'a 3-0 yenildikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklama yaptı.



"Takımı tebrik ediyorum, çok zor bir yerden buralara geldik. Düşmemeye oynayan bir takımdık, şimdi Avrupa kupası için mücadele ediyoruz. Takımımla gurur duyuyorum. Defansif açıdan çok hata yaptık. Salih hiçbir pozisyonu hatırlamıyor, o şekilde devam etti çocuk. Ona teşekkür ediyorum. Antrenmanlarda çalıştığımız şeylerden gol yedik. Defansif açıdan hatalarımız oldu. Galibiyet için oynadık. İlk 20 dakika baskı kurduk, 7 korner attık ama bir türlü gol atamadık. Deniz'in olmaması da dezavantaj oldu. Kazanmak isterdik ama maalesef kazanamadık.



Hakem arkadaşımız için de şanssız bir gün oldu. İstemeyerek hatalar yaptı. Şanssız bir gündü bizim açımızdan. İstediklerimizi yapamadık defansif açıdan özellikle.



Hakem arkdaşımız faul konularında dikkatli olmalıydı. Eto'o'ya arkadan giriyorlar faul veriyor, sonra bizim oyuncuya giriyorlar onu vermiyor. Sert geçti ama bazı arkadaşlarımızdan beklenen performansı alamadık. Salih'in de durumu sıkıntı oldu, yedekte stoperimiz olmadığından. Yapacak bir şey yok. Bu sene iyi bir yerde bitirmek istiyoruz, elimizden eleni yapacağız"