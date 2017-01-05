'Çalgı Çengi 2'nin Avrupa galası Berlin'de yapıldı



Mahmut Tosun, BERLİN (DHA) - Potsdamer Platz'daki Cinemaxx Sinemasında gerçekleştirilen galaya filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir katıldı.



Filmi Berlinli sinemaseverlerle birlikte izleyen oyuncular, filmden sonra izleyiciyle film hakkında bir müddet sohbet etti. Ahmet Kural, izleyiciden gelen istek üzerine filmde seslendirdiği Almanyalı Türk sanatçı Muhabbet'in 'Sie liegt in meinen Armen' adlı parçasını tekrar okudu.



Daha sonra küçük bir basın toplantısı düzenleyen ikili, Berlin'de gördükleri yoğun ilgiden memnun olduklarını söyledi. Avrupa'daki Türk seyircisini genel olarak çok neşeli bulduğunu söyleyen Murat Cemcir, izleyicinin hemen her şakayı algıladığını ve güldüğünü bu anlamda Türkiye'deki izleyiciyle Almanya'daki izleyici arasında fazla fark olmadığını vurguladı. Ahmet Kural ise içinde bulunduğumuz üzücü günlerden dolayı, halkımızı biraz olsun güldürebilmek adına güzel bir film yapmaya çalıştıklarını söyledi. Mimiklerini filmlerde kullanmayı sevdiğini belirten Kural, gelen bir soru üzerine bir mimik komedyeni olarak algılanmasının kendisini rahatsız etmeyeceğini kaydetti.



Gelecek planları hakkında da bilgiler veren ikili, 2017 senesinin başında yeni bir diziye başlamak istediklerini belirttiler. Ayrıca Berlinde'ki Türk seyircinin sinerjisinden etkilendiklerini ve Berlin'de -ya da kısmen Berlin'de- geçecek bir filmin planları dahilinde olduğunu vurguladılar.



'Çalgı Çengi 2' Avrupa film galası Berlin'den sonra Stuttgart, Ftrankfurt, Bochum, Duisburg, Viyana, Rotterdam ve Amsterdam'da devam edecek.