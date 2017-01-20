Çaldıkları Koyunları Satarken Suçüstü Yakalandılar

Çorum'da bir çiftlikten çaldıkları 27 koyunu hayvan pazarında satmak isteyen 2 kişi suçüstü yakalandı.



Merkeze bağlı Deliler köyü yakınında tavuk çiftliği bulunan S.A.B. çiftliğindeki 27 küçükbaş hayvanın çalındığı iddiasıyla İl Jandarma Komutanlığına suç duyurusunda bulundu.



Jandarma tarafından yapılan araştırmada, hayvanların A.A. ile İ.A. tarafından çalındığı ve Alaca ilçesine götürüldüğü tespit edildi. Şüphelileri takibe alan jandarma, çalınan 27 koyunun hayvan pazarında satılacağı bilgisine ulaştı.



Yapılan operasyonda koyunları satmaya çalışan şüpheliler suçüstü yakalandı.



Koyunlar, cumhuriyet savcısının talimatıyla sahibine teslim edildi.