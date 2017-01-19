Byegm'den 30'uncu Yerel Medya Özendirme Yarışması

BASIN Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün (BYEGM), yerel medyanın gelişimine katkı sağlamak ve basında kaliteyi yükseltmek amacıyla geleneksel olarak düzenlediği 'Yerel Medya Özendirme Yarışması'na başvurular başladı.



Bu yıl, 15 Temmuz demokrasi şehidi gazeteci Mustafa Cambaz anısına düzenlenen 30'ncu Yerel Medya Özendirme Yarışması'na başvurular, 16-31 Ocak 2017 tarihleri arasında yarışmanın internet sitesinden yapılacak. Yarışmada, Yerel Haber, Köşe Yazısı, Mizanpaj, Araştırma, Röportaj, Haber Fotoğrafı, Televizyon Haberi, Radyo Haber Programı, Yerel İnternet Haber Sitesi ve Yerel İnternet Haberi alanlarında ilk 3'e giren çalışmalar ve 15 Temmuz'u En İyi Anlatan Fotoğraf dalında Mustafa Cambaz özel ödülü ile toplam 31 ödül verilecek. Jüri tarafından kendi kategorisinde birinciliğe layık görülen eser 3 bin, ikinci 2 bin, üçüncü ise bin 500 lira ile ödüllendirilecek. Mustafa Cambaz özel ödülü de birincilikle eş değer olacak.



Yarışmaya Türkiye içinden tüm yerel medya profesyonelleri katılabileceği, ancak yaygın medyanın yerel ofislerinde çalışanların kapsam dışında olacağı belirtildi. Her adayın en fazla iki eserle katılabileceği yarışmaya başvurular 'http://ymo.byegm.gov.tr/YMO' adresinden yapılabilecek. Sonuçlar ise Mart ayında BYEGM'nin web sitesinde yayımlanacak.



- Ankara