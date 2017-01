Buzdolaplarından 10 Milyar Lira Enerji Tasarrufu Sağlanabilir'

MUSTAFA YILMAZ - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Üyesi Fazıl Şenel, ülke genelinde halihazırda kullanılan C veya D sınıfı olan buzdolaplarının "A++" olanlarla değiştirilmesi halinde yıllık yaklaşık 10 milyar liralık tasarruf sağlanabileceğini söyledi.



Şenel, bir program kapsamında geldiği Bursa'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin enerji yoğunluğunun diğer batılı ülkelere, Avrupa veya ABD'ye göre yüksek olduğunu belirtti.



Türkiye'de aynı birim üretim için Avrupa'ya göre 2 kat, Japonya'ya göre de 4 kat daha fazla enerji harcandığını vurgulayan Şenel, bunun daha aşağılara çekilmesi için konutlarda ve sanayide elektrik kullanımında bilinçlendirmenin önemine dikkati çekti.



Bu konuda ilgili bakanlıklar ve bazı derneklerin enerji verimliliği üzerine çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Şenel, "Hedefimiz, evsel tüketimdeki elektrikli aletlerin daha verimli olanlarıyla değiştirilerek tasarruf edilmesi ve çocuklarla ev hanımlarının bilinçlendirilmesi yönünde. Sanayide de başta elektrikli motorlar olmak üzere bunların daha verimli olanlarının kullanımının kendilerine sağlayacağı faydaların anlatılması konusundaki çalışmalar bakanlıklar aracılığıyla sürdürülüyor." dedi.



Buzdolabının harcadığı enerjiyi azaltabilirsiniz



Buzdolabında, fırınlarda, çamaşır ve bulaşık makinelerinde, lambalarda daha verimli olanlarını tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Şenel, şöyle devam etti:



"Bu şekilde bir bilinçlendirme son yıllarda ağırlık kazandı. Bununla ilgili Enerji Verimliliği Derneği (ENVER), Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Büyüme Derneği var. Bu sivil toplum kuruluşlarımız aracılığıyla bilinçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. C sınıfındaki bir buzdolabı, 'A++' bir dolapla değiştirilirse, aylık elektrik faturasına bu makineden yansıyan bedel 3'te 2 oranında azalıyor. Yani bir buzdolabı 30 liralık elektrik tüketiyorsa bu 10 liraya düşecek. Gerisi tüketicinin cebinde kalacak. Bunu diğer aletlerle de desteklersek yine verimli olanları alarak aylık faturayı en kötü yüzde 50 düşürme noktasında tasarruf sağlayabiliriz."



Buzdolabı değişiminde teşvik içinde gizli



Şenel, bir buzdolabının 24 saat çalışan, yaz kış fişi çekilmeyen makineler olduğuna dikkati çekerek, "Bütün ülkenin enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 7'sini kabaca buzdolapları harcıyor. Eğer bunları daha verimli olanlarıyla değiştirirsek en kötü ihtimalle bütün ülkenin enerjisinden yaklaşık yüzde 3,5 tasarruf etmiş oluyoruz. Bu da 2 Keban Barajı demektir. Rakamsal olarak baktığımızda da yıllık yaklaşık 10 milyar liradan söz edebiliriz." dedi.



Özellikle yerli üretimden yana olduklarını dile getiren Şenel, "Bu konuda bir teşvik olup olmayacağı soruyor bazı vatandaşlar, verimli makinelere geçme konusunda. Teşviki zaten kendi içinde gizli. C veya D sınıfı verimlilikteki bir makineyi 'A++' olan bir makineyle değiştirirseniz zaten kendisini o yıl içinde amorti ediyor. Biz özellikle değiştirmelerini tavsiye ve teşvik ediyoruz." ifadesini kullandı.