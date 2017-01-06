Buz Kent' Ardahan

Sibirya soğuklarının devam ettiği Ardahan'da vatandaşlar soğukla mücadele ediyor. Eksi 29 dereceyi gören Ardahan'ın Göle ilçesinde iş yerlerinin camları buzla kaplandı.



Ardahan'da Sibirya soğukları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Soğuk hava nedeniyle ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu. Çatılarda dev buz sarkıtları oluşurken, çok sayıda aracın mazot deposu dondu. Atilla Özgür isimli vatandaş, "Görülmemiş derecede soğuklar var. Şu anda gece saat 10 ve dereceler eksi 20'yi gösteriyor. Zor şartlarda yaşıyoruz. Araçlar çalışmıyor ve soğuklardan dolayı aracıma 2 defa masraf ettim" dedi.



Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, gece en düşük hava sıcaklığı eksi 29 derece ile Göle ilçesinde ölçülürken, Ardahan'da eksi 23, Çıldır'da eksi 21, Damal'da eksi 14 ve Posof'ta eksi 9 derece ölçüldü. - ARDAHAN