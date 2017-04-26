Büyükşehir U12 Takımı Eskişehir Yolcusu

Türkiye'de düzenlenen turnuvalara katılarak, bünyesindeki sporcuların kendilerini geliştirmesini sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Eskişehir'de düzenlenecek U12 kupasına katılacak.

Galatasaray, Beşiktaş, Osmanlıspor ve Altınordu gibi takımlarla mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor U12 takımı ilk maçına 29 Nisan tarihinde çıkacak. Eskişehirspor'un davetini kırmadıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Orhan Haşim Elmalı, "U12 takımımız, Eskişehir'de ilk defa düzenlenecek olan U12 Kupası maçlarına katılacak. Sporcularımızın gelişim aşamalarında onları izliyor, son durumları hakkında bilgi sahibi oluyoruz. En önemlisi müsabakalara çıktıkça, kendilerine olan güvenleri artıyor ve hırslı azimli bir sporcu oluyorlar" diye konuştu.