Büyükşehir'den Şereflikoçhisar'da Kaldırım Çalışması

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Şereflikoçhisar ilçesindeki Mustafacık Mahallesi'nde kaldırım çalışması başlattı.



Mustafacık Mahallesi'ndeki kaldırım çalışmaları, ilçenin merkez mahallelerinde ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda sürdürülecek.



Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, mahallenin 3 ana caddesinde devam edecek. 10 kilometrelik çalışma, en kısa sürede tamamlanacak.



Mustafacık Mahallesi Muhtarı Hilal Öztaş, yaptığı açıklamada, kaldırım çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar'a teşekkür etti.



Mahallenin yıllardan bu yana ihtiyaç duyduğu kaldırım çalışmalarının Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Bölge Şefliğine yaptıkları müracaatla kısa sürede başladığına değinen Öztaş, "Kaldırım talebimizi ilettikten sonra 5 gün içerisinde çalışmalar başladı. Mahallemizin ana caddeleri kaldırıma kavuşacak. Mahallemiz şehir görünümü alacak." dedi.



Yüklenici firma tarafından ilçede gerçekleştirilen kaldırım çalışmalarında engelli bireyler de unutulmadı.



Görme ve yürüme engelli vatandaşların kaldırımı rahat şekilde kullanabilmeleri için engelli rampaları, görme engelliler için yürüyüş izleri kaldırımlara dahil edildi.



Fen İşleri Bölge Şefliği yetkilileri, gelen talepler değerlendirilerek ilçedeki tüm caddelerde program dahilinde kaldırımların yapıldığını kaydetti.