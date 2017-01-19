Büyükşehir'den köy okullarının kütüphanelerine destek

Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri kitap bağışlamaya teşvik etmek, kırsal bölgelerdeki okulların kütüphanelerine destek olmak ve kitaplarını bağışlayan ilkokul öğrencilerine internetten bir yıllık eğitim kazandırmak amaçlı projeyi başlatıyor. Bu projeyle öğrencilerin derslerini daha eğlenceli ve kolay çalışmaları da amaçlanıyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının düzenlediği projeye göre, 6-10 yaşlarındaki ilkokul öğrencileri okudukları bir kitabı Büyükşehir Belediyesi'ne getirerek bağışlayacaklar. Kitap karşılığında öğrencilere, internetten alacakları eğitim programı için bir aktivasyon kodu verilecek. Öğrenciler bu kod ile internet üzerinden derslerine destek olacak eğitim programından bir yıl yararlanacaklar.

Kitap bağışları 1 Mart 2017 tarihine kadar sürecek. İlkokul öğrencilerinin bağışladığı kitaplar toplandıktan sonra türlerine göre derlenecek. Derlenen kitaplar,Eskişehir kırsalında bulunan mahallelerin okul kütüphanelerine bağışlanacak.

