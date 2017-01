Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Doğan Açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, "Umarız İzmir 2017 yılında bu kötü kaderinden kurtulur. Yetersiz hizmetler anlayışı olan ve 12 senedir bitemeyen 'hayal dünyası' dizisi son bulur." değerlendirmesinde bulundu.



Doğan yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesinin uzun yıllardır vaat ettiği, ancak bir türlü hayata geçirilemeyen projelerle halkı kandırdığını savundu.



İzmir'in Türkiye'nin üçüncü büyük kenti olmasına karşın belediyecilik anlamında her yıl küme düştüğünü öne süren Doğan, şunları kaydetti:



"Ne yazık ki yüksek kredi notları ve belediyecilik anlamında ödüllerine doymayan Sayın Kocaoğlu'nun bu başarısını sokağa yansıtamadığını görüyoruz. Demek ki davulun sesi uzaktan hoş geliyor. Ancak, masa başında belediyecilikle, makam aracında başkanlıkla bu kent kalkınmıyor. Kentimizde belediye eliyle yaratılan sanal algı operasyonu ne yazık ki hayatın gerçekleri ile bağdaşmıyor. Altyapı, otopark, ulaşım ve diğer birçok temel belediye hizmetinde yaşanan hüsran tablosu her yıl artarak devam etmektedir. Umarız İzmir 2017 yılında bu kötü kaderinden kurtulur. Yetersiz hizmetler anlayışı olan ve 12 senedir bitemeyen 'hayal dünyası' dizisi son bulur."



-"Jübile açıklamasını yerinde buluyoruz"



Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun bol kepçeden vaatlerini sıraladığını, ancak verdiği sözlerin havada kaldığını öne sürerek, ortada açılan, tamamlanan, vatandaşların hizmetine sunulan, bu kentin yararına olacak hiçbir projenin olmadığını iddia etti.



Yatırım rüzgarı değil adeta hayal dünyası olduğunu, 12 senedir aynı dizinin izlendiğini belirten Doğan, şöyle devam etti:



"Başrolünde ise Aziz Kocaoğlu var. Umarız bu dizi bu sezon son bulur. Artık bitmeyen yatırımlar, iptal edilen ihaleler, yaşan krizler, yarım kalan projeler, geciken işler son bulsun istiyoruz. Umarız İzmir bu başarısız belediyecilik anlayışından artık kurtulur ve 2017 senesi kentimiz için toparlanma yılı olur. Bu açıdan Kocaoğlu'nun geçtiğimiz günlerdeki jübile açıklamasını yerinde buluyoruz."



Doğan, Kocaoğlu'nun her seçim öncesinde bildirgesinde duyurduğu ve yıllardır bütçede yer almasına karşın bir türlü hayata geçirilemeyen yatırımlar olduğunu kaydederek, şunları belirtti:



"Buca, Narlıdere, Bornova Merkez metrolarına ne oldu? 10 yılda ancak ihalesini yaptığınız Mavişehir Opera binası kaç yılda bitecek? Gaziemir'de yapacağınız Monoray Projesi'nden üç yıldır haber yok. '20 tane elektrikli otobüs alacağız' dediniz, bırakın otobüs almayı, ihalesini zor yaptınız. İzmir halkına '22 otopark yapacağım' diye söz verdiniz, onca vaat havada kaldı. Yamanlar Katı Atık Tesisi ne oldu? Alsancak ve Üçkuyular'daki altgeçit projelerine neden yıllardır başlanamıyor? 6 ayrı bölgede sürdürülen kentsel dönüşüm projelerinde yılladır çivi dahi çakılmadı. Kültürpark'ta yenileme çalışmalarına neden bir türlü start verilemedi? Kemeraltı Balıkçılar Çarşısı Projesi'nde bir arpa boyu dahi yol alınamadı. İhalesini bile iki seferde yaptığınız Karataş Altgeçidini bu yıl tamamlayıp hizmete açabilecek misiniz? İlçelere yapılacak mezbaha ve semt garajı projelerinizden vaz mı geçtiniz? 10 yıldır çürük olduğu belgeli belediye binasını bu yıl onarmayı düşünüyor musunuz? Geçen yıl da olmadı ama, 2017'de bu kente bir mezbaha tesisi inşa etmeyi düşünüyor musunuz? Kemeraltı'ndaki yenileme çalışmaları 8 yıldır lafta kaldı."