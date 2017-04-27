Büyükşehir Belediyesi Akıllı Aydınlatma ile Tasarruf Sağlayacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, akıllı şehir uygulamaları kapsamında yapılan akıllı aydınlatmanın pilot uygulamasını yerinde gördü. Başkan Çelik, akıllı aydınlatmayla birlikte yaklaşık yüzde 50 tasarruf sağlanacağını söyledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi tarafından yapılan akıllı aydınlatmanın pilot çalışmasını yerinde inceledi. Mevlana Mahallesi, Akşemsettin Caddesi'ndeki çalışmaları yerinde gören Başkan Çelik, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



Akıllı aydınlatma ile ilgili açıklamasında Türkiye'de ilk olacak bir çalışmayı başlattıklarını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, "Akıllı Şehir uygulamalarının en önemli ayağı olan Akıllı Aydınlatma çalışmasının pilot uygulamasını başlatıyoruz. İlk elde ettiğimiz verilere göre yüzde 32'ye yakın enerji tasarrufu sağlamış bulunuyoruz. Buradaki armatürlerimizin tamamını led ampul yapar ve tam akıllı aydınlatma sistemine geçersek yüzde 50'lere yakın bir tasarruf sağlamış olacağız. Akıllı aydınlatma demek tasarruf demek. Sadece enerji sarfiyatındaki tasarrufla kalmayacağız, karbondioksit salınımını da azaltmış olacağız. İnşallah pilot çalışmanın ardından pilot mahalle çalışmasına geçeceğiz. Tam başarıyı sağladıktan sonra kent genelinde akıllı aydınlatmaya geçeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ