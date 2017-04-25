Büyükşehir Belediye Başkanı Erkoç'tan İnceleme

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, su zengini kentin baraj ve göletlerinin yapımı süren Atıksu Arıtma tesisinin tamamlanmasıyla daha temiz hale geleceğini söyledi.



Tesiste incelemelerde bulunan Erkoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, arıtma tesisinin Kahramanmaraş için en önemli projelerden biri olduğunu söyledi.



Kente arıtma tesisi kazandırmaktan duyduğu mutluluğu aktaran Erkoç, Kahramanmaraş'ın su zengini bir şehir olduğunu vurguladı.



Özellikle Ceyhan Nehri'nin Kahramanmaraş'a güzellik kattığını ancak çevre sorunlarından dolayı özellikle Sır ve Berke Barajı göletlerinin çok ağır kirlilik altında olduğunu vurgulayan Erkoç, "İnşallah bu artıma tesisimizin yapılmasıyla beraber Sır Barajındaki kirlilik de önemli bir oranda düşecek. Bu da daha temiz bir cevre için önemli bir yatırım." dedi.



Kahramanmaraş'ın marka bir şehir olma yolunda tesisin önem taşıdığını söyleyen Erkoç, çevre kirliliğinin önüne geçmek için sanayicilerle görüştüklerini ve girişimlerinin sürdüğünü belirtti.



Sanayicilerden de çevre kirliliği konusunda gerekli adımları atacağına inandığını dile getiren Erkoç, şunları kaydetti:



"Tesisimiz yıl sonu itibarıyla devreye girecek. Özellikle şehirdeki kimyasal, evlerde kullanılan ve çevreyi adeta zehirleyen deterjan gibi kimyasalların içerik olarak çok büyük zararı var. Bunlar şu an direkt doğaya karışmakta, insanların sağlığını tehdit etmekte ama bu tesisin kurulmasıyla beraber inşallah Kahramanmaraş'ımız çok önemli bir yatırıma kavuşmuş olacak."