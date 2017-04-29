Büyükşehir 1.lig'in Kapısında
İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi Eleme grubunda ilk iki sırada yer alarak final grubuna çıkmayı başardı.
İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi Eleme grubunda ilk iki sırada yer alarak final grubuna çıkmayı başardı.
Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nin normal sezonunda 16 maçta 13 galibiyet alarak eleme grubuna kalmayı başaran İzmir Büyükşehir Belediyespor, bu grupta oynadığı 10 maçta 7 galibiyet alıp adını final grubuna yazdırmayı başardı. İzmir ekibi, final grubunda Bayraklı Belediyesi, Bosna Basket, Fenerbahçe Gelişim, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Giresun Üniversitesi ile ilk ikiye girmek için mücadele verecek.
Eleme gurubunda başarılı olduklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Antrenörü Evrim Aktan, "Ligde 10 birbirinden zorlu karşılaşmadan çıktık. Şimdi 1. Lig'e çıkmak isteyen 5 ekiple mücadele edeceğiz. Genç kadromuzla en iyi şekilde maçlara hazırlanıp lige çıkmayı istiyoruz" dedi. - İZMİR