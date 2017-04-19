Büyükelçi Tezel: Cumhurbaşkanı, İki Ay İçinde Ukrayna'yı Ziyaret Edecek

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ay içinde Ukrayna'yı ziyaret edeceğini söyledi.



Ukrayna'nın devlet haber ajansı Ukrinform'un kendisiyle yaptığı röportajda iki ülke ilişkilerine dair soruları yanıtlayan Büyükelçi Tezel, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasına yönelik müzakerelerin de bu ziyaretten önce tamamlanma ihtimalinin olduğunu belirtti. Müzakerelerin ziyarete kadar tamamlanmasının zor olmakla birlikte mümkün olduğunu belirten Büyükelçi Tezel, Erdoğan'ın Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin yıllık toplantısı için Ukrayna'ya geleceğini ve bu toplantının bir veya iki ay içinde gerçekleşeceğini kaydetti. - Ukrayna