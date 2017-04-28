Büyükbaş Hayvan Taşıyan Tırlar Çarpıştı

Amasya'da, büyükbaş hayvan taşıyan iki tırın çarpışması sonucu karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı.



Çektikleri dorselerde büyükbaş hayvan bulunan Erol Çay idaresindeki 04 D 2091 plakalı tır ile Kenan Sarıtaş yönetimindeki 76 AN 243 plakalı tır, İpekköy mevkisinde çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle tırlarda bulunan hayvanlar yola düştü, bazılarının yaralandığı görüldü. Büyükbaş hayvanlar, bir süre sonra gönderilen başka araçlara konularak götürüldü.



Kaza nedeniyle yaklaşık iki saat trafiğe kapalı kalan Amasya-Turhal karayolu, tırların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.