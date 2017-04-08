Büyük İstanbul Mitingi'nin Ardından Vatandaşlar Alandan Dağılmaya Başladı
Yenikapı’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşen ’Büyük İstanbul Mitingi’nin ardından vatandaşlar alandan dağılmaya başladı.
Yenikapı'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşen 'Büyük İstanbul Mitingi'nin ardından vatandaşlar alandan dağılmaya başladı.
"Evet Platformu" tarafından düzenlenen Büyük İstanbul Mitinginde Yenikapı'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşti. Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarının ardından alanda toplanan mahşeri kalabalık buradan dağılmaya başladı. Başta Marmaray, metro ve İETT otobüsleri başta olmak üzere toplu taşıma araçlarına akın etmesiyle duraklarda kalabalıklar oluştu.
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım ise helikopterle alandan ayrıldı. - İSTANBUL
sponsored ads