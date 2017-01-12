Büyük Balık, Küçük Balığı "Yuttu"

Vector firmasını duymamış olabilirsiniz ancak bu firma, tasarım odaklı oldukça ilginç bir akıllı saat firması. Firmanın ürünleri platformlar-arası çalışmakta ve Windows Mobile'ı bile desteklemekte. Ayrıca bu ürünler, bir aya kadar çıkabilen pil ömrü sunmakta. Ancak artık Vector, Fitbit ailesine katılmakta ve saatleri ile ekosistemi bundan sonra fitness firmasının varlıkları arasında yer alacak.



Vector, internet sitesinde yayınladığı bir yazıda, akıllı saat ve giyilebilir piyasasının çok farklı olduğu zamanlardaki ilk ürünlerini piyasaya sürmesinden beri geçen iki yılı andı. Ancak firma artık "önemli bir dönüm noktasına" ulaşmış durumda ve Fitbit ailesine katılmakta.



Vector, akıllı saatlerin "saat" kısmına odağı ile kendisini diğer firmalardan ayrı tutmakta ve özel fiyatlar ile ilgi çekici ürünler sunmaktaydı. Örneğin firmanın Luna akıllı saati, bataryasının bir aydan fazla süre dayanması ve kullanım rahatlığı ile dikkat çekmekteydi. Ancak aynı zamanda da düzgün bir ekosistemin ve uygulama zenginliğinin varlığından yoksundu.



Vector'ün sıfırdan yeni bir işletim sistemi ve ekosistem kurma kararı, bugün piyasayı Fitbit aracılığı ile terk etmesine yardımcı olmuş olabilir. Hatta firma, ekosistemine gönderme yaparken artık Fitbit'in bir parçası olarak, en sonunda yeni özellikler ve deneyimler – kendi ürünlerinin ciddi bir şekilde eksik olduğu – inşa etme imkanı yakalayabileceğini söylemekte.



Ancak Fitbit kanatları altında yeni bir Vector ürünü bekleyenler hayal kırıklığına uğrayabilirler. Firma, ürünleri için desteğin sürecek olmasına rağmen yazılım veya donanım güncellemeleri yayınlamayacağını söylemekte.



Ancak, eğer Fitbit Vector'den bir şeyler öğrenebilir ve uzun süre dayanabilen güzel bir akıllı saat üretebilirse ve düzgün bir ekosistem sunabilirse, pek çok kişinin bundan memnun olacağı ve bu saatleri alacağı öngörülebilir...