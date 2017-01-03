Bursaspor Vakfının Yeni Yönetimi Belirlendi

Bursaspor Vakfının yeni yönetim kurulu belirlendi.



Bursaspor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, vakıfta yeni dönemin, seçilen yönetim kurulu ile start aldığı bildirildi.



Bursaspor Vakfında yeni yönetim ve denetleme kurullarında görev dağılımları şöyle gerçekleştirildi:



Yönetim Kurulu Asil: Ali Ay (Başkan), Ali Ademoğlu, Galip Sakder, Cem Öztürk, Şükrü Akyollu



Yönetim Kurulu Yedek: Ali İhsan Yeşilova, Tacettin Yazıcı, Mehmet Gülseçen, Gökçin Aras



Denetleme Kurulu Asil: Şerif Arı, Sabri Ersavaş



Denetleme Kurulu Yedek: Mesut Moral,Adnan Altınlı