Bursaspor'da Galatasaray Hazırlıkları Sürüyor

BURSASPOR, Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Özlüce Tesisleri'nde yaptığı tek çalışma ile sürdürdü.



Spor Toto Süper Ligin 29. Haftasında 1 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Galatasaray'ı Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda konuk edecek olan Bursaspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı tek çalışma ile hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik Direktör Mutlu Topçu'nun toplantısıyla başlayan antrenmanın ilk bölümünde yeşil beyazlı futbolcular kontrol pas ağırlık bir çalışma yaptı. İkinci bölümde Bursaspor, taktik ağırlıklı bir antrenman, son bölümde de çift kale maç yaptı.



KALECİLER ÖZEL ÇALIŞTI



Timsah'ta kaleciler Harun Tekin, Mert Örnek ve Muhammed Şengezer, kaleci antrenörü Recep Atılgan ile birlikte özel bir çalışma yaptı. Bursaspor, yarın öğleden sonra yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.



CEZAEVİNİ ZİYARET ETTİLER



23 Nisan etkinlikleri kapsamında Bursa Cezaevi'de yaşı küçük olan mahkumlar için düzenlenen organizasyona Disiplin Kurulu Üyesi Özgür Alpaslan Sümer, futbolcular Kubilay Kanatsızkuş ve İsmail Konuk'un yanı sıra voleybol baş antrenörü Emin İmen, voleybolcular Buse Özden ve Meyra Beyhan katıldı. Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda çocuklarla bir araya gelen sporcularımız onlarla birlikte yemek yedi, yapılan yarışmalara katıldı ve çocuklarla uzun uzun sohbet ettiler.



