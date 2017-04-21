Bursaspor'da Akhisar Hazırlıkları Sürüyor

Bursaspor, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla Akhisar Belediyespor maçı hazırlılarını sürdürdü.



Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılarda, bu maçın hazırlıkları bugün öğle saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Serbest ısınma ile başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 5'e 2 pas pres çalışması yapan Bursaspor, son bölümde ise tam sahada taktik çalışma yaptı.



Yeşil-beyazlılar, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını tamamlayacak ve öğle saatlerinde Manisa'ya giredek kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini bekleyecek.



Özlüce'de minik misafirler



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü evlerinde devlet koruması ve bakımı altında olan çocuklar bugün Özlüce Tesisleri'ne gelerek Bursaspor'u ziyaret etti. 23 Nisan etkinlikleri kapsamında kulübü ziyaret eden minikler, futbolcularla bir araya gelerek bol bol fotoğraf çektirdi ve imza aldı. - BURSA