Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Bursa'ya Dev Gökdelen
Ara
BİST 91.690 %0,98
DOLAR 3,6330 %-1,09
EURO 3,9066 %-0,73
PARİTE 1,0744 %0,31
ALTIN 149,36 %-1,23
FAİZ 11,32 %0,27
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Bursa'ya Dev Gökdelen

Bursa’ya inşa edilecek 126 metrelik gökdelenin maketi İnşaat Fuarı’nda teşhir edildi.

Bursa'ya Dev Gökdelen

Bursa'ya inşa edilecek 126 metrelik gökdelenin maketi İnşaat Fuarı'nda teşhir edildi.

33 kattan oluşacak projenin bir benzerinin olmadığını söyleyen SKY Group Pazarlama İş Geliştirme Direktörü Tolga Bora Şahin, "İstanbul yolunda Hilton Otel'in karşısına inşa edeceğiz. Arkasında yeni yapılacak adliye binası var. Fuar alanımız hemen yanı başımızda. Şu anda sadece tanıtım yapıyoruz. Fuardan sonra satışları gerçekleştireceğiz. 2 yıl içinde tamamlanacak. Binamızda çok özel markaları tercih etmeyi umuyoruz. Prestiji yüksek bir bina olacak. Ana cadde üzerinden adliyeye geçmek isteyenler çarşının içini kullanarak da adliyeye yürüyerek gidebilecek. Yüzde 50 oranında marka antlaşması yaptık" dedi.

Taleplerden memnun olduklarını söyleyen Şahin, "Yabancı yatırımcıların ilgili büyük. Özellikle Rusya ve Ortadoğu ülkelerinden ciddi bir talep var. Yatırımcı markasını burada güçlendirmek istiyor" diye konuştu. - BURSA

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Rusya Federasyonu, Orta Doğu, Istanbul, İstanbul, Ortadoğu, Hilton, Teşhir, Rusya, Bursa, İnşaat