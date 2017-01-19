Bursa Uludağ'da Hadise'nin Yerine Bengü Sahneye Çıktı

Uludağ'da Hadise'nin yerine Bengü sahneye çıktı



Hüseyin TÜCCAR-BURSA-(DHA) ) Kış ve Turizm Merkezi Uludağ'da düzenlenen Türkiye'nin en büyük kış festivali olan'Selfy Whitefest 2017'gençlik festivalinin son gününde sahneye çıkması beklenen Hadise'nin yerine Bengü sahneye çıktı.



Türkiye'nin en büyük kış festivali olan'Selfy Whitefest 2017'gençlik festivalinin son gününde sahneye çıkması beklenen Hadise'nin hasta olması nedeniyle değişiklik yapılarak yerine Bengü sahne aldı. Bengü Hadise'nin üzerine çok gelindiğini belirterek sahneyi ve ortamı beğenmediği için Uludağ'a gelmediği yönünde iddialar karşısında 'gerçekten Hadise çok hasta, az önce kendisiyle görüştüm böyle bir şeyin olmadığını söyledi ve gelemediği için üzgün olduğunu belirtti. Hadise yıllardan beri zaten bu sahneye çıkıyor, beğenilmeyecek bir şey yok burada aslında çok büyük bir coşku var. Oysaki biz yazın kış gelsin Uludağ'da şarkı söyleyelim diyen kadınlarız. Kendisinin de 10 yıldır Uludağ'da sahne aldığını belirten Bengü 18 Şubat'ta tekrar Uludağ'da şarkı söyleyeceğini belirtti.



KAYAK YAPMAKTAN KORKUYORUM



5 yaşından beri kayak yaptığını anlatan Bengü artık kayak yapmaktan korktuğunu söyledi. İnsanın küçük yaşlarda kayak yapmak için cesareti olduğunu belirten Bengü artık pistlere çıkmıyorum Allah korusun ayağım burkulsa önümüzde konserler var stüdyo çalışmaları var hepsi yarım kalır ama 18 Şubat'ta belki bir kayak şov yaparız dedi.



Hande Yener ve Serdar Ortaç'a sorulan 'eşler arasındaki yaş farkı' sorusuna ise Bengü onu bakın ne güzel yaşayanlara sormuşsunuz, ben yaşamadığım için öyle bir şey bilmiyorum ama yaşayanlar çok mutlular ve çok güzel görülüyorlar o yüzden sorunun cevabı onlarda bende değil dedi. Ama aşkta tabi ki yaş olmaz gurur olmaz kalp bu yani sonuçta diyen Bengü bir gazetecinin 'peki siz kendinizden küçük biriyle aşk yaşadınızmı sorusuna'yaşamadım ama yaşarsam da gocunmam, çok yaşlı mı duruyorum bana niye bu soruyu soruyorsunuz daha gencim 40 tan sonra sorarsınız diye cevap verdi. Röportaj esnasında resimlerde iyi çıkmadığını belirten Bengü gazetecilerin çektiği resimleri fotoğraf makinalarından kontrol etti. Yeni albümünün önümüzdeki Nisan ayının ikinci haftası piyasa ya çıkacağını belirten Bengü iki saat kaldığı sahnede izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.



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