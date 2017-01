Bursa Parti Binasını Ahırın Yanına Kuran Çoban Genel Başkan

Bursa'da, geçen temmuz ayında koyun güttüğü sırada gördüğü dolunaydan etkilenerek, kurduğu partiye 'Dolunay' adını veren çoban Genel Başkan Serdar Okuyucu, ahırının karşısında yer alan tek odalı evinden teşkilatını yönetiyor. 2015 yılında kurulup, 60 ilde teşkilatlanmasını tamamlayan Dolunay Partisi'nin Genel Başkanı Okuyucu, Anayasa görüşmeleri sırasında TBMM'ndeki gelişmeleri üzülerek izlediğini ve kavgaların kendisini rahatsız ettiğini söyledi. AK Parti'nin kurulma sürecinde Mudanya Gençlik Kolu kurucu başkanlığı yapan Serdar Okuyucu, 2009 yılında partiden ayrılarak HAS Parti Mudanya İlçe Başkanı oldu. Ancak HAS Parti'nin AK Parti'ye katılma kararı almasının ardından Okuyucu, Mudanya'da bir çiftlikte çobanlık yapmaya başladı. 2 yıl boyunca 200 koyuna çobanlık yapan Okuyucu, bir akşam koyunları otlattığı sırada dolunaydan etkilenerek parti kurmaya karar verdi. O akşam kalemi eline alan Okuyucu parti tüzüğünü hazırladı ve partisinin adını 'Dolunay' koydu. 2015 yılında resmi olarak kurulan Dolunay Partisi 60 ilde teşkilatlandı ve partinin ilk başkanlar toplantısı 27 Kasım'da Bursa Ördekli Kültür Merkezi'nde yapıldı.



Bu toplantının ardından basının yurt içi ve yurt dışından basının ilgi odağı olan Serdar Okuyucu, partisini Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'ne bağlı Güller Mahallesi'nden yönetiyor. Partiyle ilgili tüm işlerin yapıldığı tek odalı parti binasının etrafında ahır ile samanlık yer alıyor. Zorlu kış günlerinde bir yandan parti işleriyle uğraşan Genel Başkan Okuyucu, partiyle ilgili işlerini bitirdikten sonra hayvanlarıyla ilgileniyor.



Siyasi Partiler Yasası uyarınca merkezi Ankara'da bulunan Dolunay Partisi'nin kurucusu ve Genel Başkanı Serdar Okuyucu, parti binasının bulunduğu Güller Mahallesi'nde 70 koyun, 12 tavuk, 2 köpek ve 3 at besliyor.



Endüstri Meslek Lisesi Elektronik Bölümü mezunu olan Okuyucu, genel başkan olmasının günlük yaşamını değiştirmediğini belirterek, "Günlük işlerimi burada yapıyorum. Koyunlarımı burada güdüyorum. Tavuklarıma bakıyorum. Atlarımla geziyorum. Bunların yanında parti işlerimi de takip ediyorum. Hem çobanım hem de burası benim partimin genel merkezim. Saltanatlar, fildişi kuleler kurup genel merkez inşa etmek önemli değil, önemli olan çalışmak. Buradaki fakirhanemden Türkiye'nin bütün işlerini halledebiliyorum. Burada halkımla buluşma şansım oluyor. Parti teşkilatıyla ilgili evrakları burada hazırlıyorum" dedi.



BİR VEKİLİN MASRAFI 100 BİN LİRAYKEN 600 VEKİL NE DİYE?



Türkiye'deki siyasi gelişmeleri de yakından izleyen Okuyucu, Anayasa değişikliği çalışmalarında TBMM'de milletvekillerinin tekmeli yumruklu kavga görüntülerini üzülerek izlediğini söyledi. Okuyucu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş milletvekillerinin meclisi kavga atmosferine sokmaları kabul edilemez. Bu tabloyu dünyaya vermek hoş değil. Birlik ve beraberlik, uzlaşı varken tekmeler yumruklar havada uçuşuyor. Az önce koyunlarıma yem verirken kavga etmediler" dedi.



Yeni anayasanın kabul edilmesi halinde milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkarılmasına karşı çıkan Okuyucu, "Bir milletvekilinin Hazine'ye masrafını biliyor musunuz? 18 bin lira maaş. Sadece bu kadar da değil. Bunun çalışanları, şoförü, sekreteri, gideriyle birlikte bir vekilin aylık masrafı 100 bin lira. Biz masraf olmasın diye parti bayrağı flama yaptırmıyoruz. O parayı bir fakire versek daha anlamlı olur" dedi.