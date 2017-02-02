Kerimcan Durmaz: Fatih Ürek Benim Akıl Hocam

Uludağ'daki bir festivalde kameralar karşına geçen Fatih Ürek ve Kerimcan Durmaz yaptığı esprileri ve söylediği şarkılar ile renkli görüntüler oluşturdu.

"ULUDAĞ BENDEN VAZGEÇEMİYOR"

Kayak pistinde güneşin tadını çıkartan ikili, gazetecilere açıklamalarda bulundu. UIudağ'ın kendisi için bir gelenek haline geldiğini belirten Fatih Ürek, "Burası benden vazgeçemiyor. Bu artık benim için bir gelenek haline geldi. Arkadaşlarım bana yazın Bodrum'da, kışın ise Uludağ'da yaşadığımı söylüyor. Ama öyle bir şey yok sadece gidip geliyoruz. Gençlik festivalleri içerisindeyiz.ödedi. Kerimcan Durmaz ile samimiyetleri ile ilgili konuşan Ürek, " Hayatımız da çok rutin bir çizgide ilerliyoruz. Sahne, sevgi ve insanlar. Ancak bazen bu sevgiden ve ilgiden sıkılılınabiliyor. Bu yüzden insanların kendine vakit ayırması gerekiyor. Bende bu yüzden Kerimcan'ı buldum. Onu güldürüyorum, yerlere yatıyor. O da aynı şekilde beni güldürüyor. Birbirimize iyi geliyoruz" sözlerine yer verdi.

KERİMCAN DURMAZ: FATİH ÜREK BENİM AKIL HOCAM

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Kerimcan Durmaz'da renkli kişiliği ve espirileri ile kameralar karşısına geçti. Fatih Ürek'e çok değer verdiğini belirten Durmaz, " Çok samimi bir arkadaşlığımız var. O benim akıl hocam, hem abim, hem arkadaşım, hem kankim hem de babam. Fatih Ürek'i çok severim. ' dedi. Durmaz, ayağını burktuğu için kayak yapmayacağını belirtti. İkili daha sonra Fatih Ürek'in "Hadi Hadi" şarkısı birlikte söyledi.