Bursa için güç birliği

Başkan Altepe, kimden gelirse gelsin Bursa'ya katkı koyacak her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Ankara Yolu'ndaki belediye binasında gerçekleşen görüşmede, Büyükşehir Belediyesi'nce gerçekleştirilen yatırımlar ile meslek odasının faaliyetleri gündeme geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, İMO Başkanı Albayrak'ı yeni görevi nedeniyle kutladı. Konuşmasında yapılan yatırımlara değinen Başkan Altepe, Bursa'da son 12 yılda ne kadar tarihi eser varsa ayağa kaldırıldığını ve şehirdeki yaşam standartlarının her alanda kademe kademe yükseltildiğini ifade etti. Yaptığı konuşmada kendileri için en önemli konunun Bursa olduğunu dile getiren ve farklı alanlarda tüm kesimlerin şehir için her türlü katkısına ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Başkan Altepe, "Bursa'da yapılacak bütün çalışmalar bizi ilgilendiriyor. Farklı ve öncü olmak önceliğimizdir. Yeter ki söylediklerimiz ve yaptıklarımız şehre katkı sağlasın. Fikirler üretilsin ve hayata geçirilsin. Yaşadığımız kente katkı sağlayacak insanlara ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) İMO Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak ise, Büyükşehir Belediyesi'nce gerçekleştirilen her yatırımı dikkatle izlediklerini, özellikle tarihi ve kültürel miras alanında yapılan çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirtti. Oda olarak iş alanlarının Büyükşehir Belediyesi'yle benzer olduğuna vurgu yapan Albayrak, ihtiyaç duyulan her zaman Bursa için hizmete hazır olduklarını söyledi.

Başkan Altepe, ziyaretin anısına TMMOB İMO Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak'a porselenden Yeşil Türbe maketi hediye etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ