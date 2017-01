Bursa'da Şenlik Zamanı

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek olan Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri için hazırlıklar başladı.



Bursa'nın fethinin 691'inci yılında gerçekleştirilecek olan Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'nin hazırlık toplantısı Merinos Tren İstasyonu'nda yapıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Bursalılara bayram havası yaşatacak olan Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri, 7 Nisan tarihinde 2. Bayezid Dönemi sempozyumu ile başlayıp, 23 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olan rahvan atları koşusu ile son bulacak.



Şenlikler için geniş bir programı hazırladıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bu toplantı ile 13'üncüsünü düzenleyeceğimiz şenliklerin hazırlıklarına başlıyoruz. Hedefimiz, kusursuz bir şenlik düzenlemek. Bu yıl da her yıl olduğu gibi, şenlikler süresince fetih yürüyüşü, köy düğünü, tarihi kent koşusu, sempozyumlar ve çeşitli etkinlikler yer alacak" dedi.



Nisan ayı süresince Bursalıları tarihi bir yolculuğa çıkartacak şenlikler hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, "Her yıl şenlikler kapsamında düzenlediğimiz sempozyumda, Bursa ile ilişkili olan bir Osmanlı padişahının hayatını ve dönemini ele alıyoruz. Bu yıl 2. Bayezid ve dönemini işleyeceğiz. Sempozyum bilimsel olarak oturmuş ve herkesin yakından takip ettiği bir etkinlik. Bu etkinlikte anlatılanları her yıl olduğu gibi kitap haline getireceğiz. Tarihte ilk defa 2. Bayezid döneminde Bursa'da çıkmış olan İktisat Kanunu'nu inceleyeceğiz. Şenliklerin en çok ilgi gören etkinliklerinden olan Fetih Yürüyüşü'nü bu yıl da vatandaşlarımızın geniş katılımıyla büyük bir coşku içerisinde gerçekleştireceğiz. Yörük-Türkmen etkinliği ile Türkiye'nin dört bir yanındaki Yörük Türkmenleri buluşturacağız. Bu etkinliğimize de geniş bir katılım bekliyoruz. Bu yıl köy kınası için Selçukgazi, köy düğünü için ise Karabalçık mahallelerini belirledik. Selçukgazi Mahallesi'nden kız alınıp Karabalçık Mahallesi'nde düğün yapılacak. Uluslararası bir statüye kavuşan Tarihi Kent Koşusu'nda yerli ve yabancı atletler yer alacak. Tarihi bir aks içerisinde koşulan bu yarış ile Bursa'nın tarihi güzelliklerinin de tanıtımını yapıyoruz. Son olarak Rahvan Atları Koşusu ile de şenliklerde coşku en üst seviyeye çıkacak" diye konuştu.



Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Öğretim Üyesi Yusuf Oğuzoğlu da, "Bu yıl sempozyum konusu olarak Sultan 2. Bayezid dönemini işleyeceğiz. Bayezid döneminde Bursa'da önemli gelişmeler yaşandı. Kozahan o dönemde inşa edildi. 1502 tarihinde Bayezid döneminde yazılmış olan dünyadaki ilk kalite standartlarını belirleyen İktisat Kanunu'nu ele alacağız. Sempozyumda, o dönemin Bursa'sını her konuda anlatacağız. 2 Bayezid'in hayatını ve dönemindeki önemli olayları aktaracağız" dedi. - BURSA