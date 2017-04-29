Bursa'da Korkutan Yangın

BURSA'da Merkez Osmangazi İlçesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yangında, dumandan zehirlenen Nevin ve Vahhit BAydaroğlu ile üst katta oturan Köroğlu ailesinin 6 aylık çocukları Eşref Ali itfaiye ekipleri tarafından balkondan alınıp hastaneye kaldırıldı.



Osmangazi İlçesi Dikkaldırım Mahallesi'ndeki yangın bugün 4 katlı apartmanın 3'ncü katında bilinmeyen nedenle başladı. Sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Dumandan zehirlenen Nevin ve Musa Köroğlu ile bir üst katta oturan ve annesi Gamze ile evde bulunan Eşref Ali Ökoğlu'nun zehirlenmesine neden oldu. Ekipler Köroğlu çifti ile Eşref Ali Öksüzoğlu'nu yangın merdiveni ile balkondan alıp bekleyen ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi"ne kaldırdı. Zehirlenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken yangınla ilgili soruşturmaya başlandı. - Bursa