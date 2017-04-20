Bursa'da Ispanak Hasadı Başladı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ıspanak hasadı başladı.



Çeltikçi Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hikmet Avşar, Yenişehir'de 5 gün önce ıspanak hasadına başladıklarını söyleyerek, "Bir ay boyunca hasat sürecek. Ortalama 550 dönüm tarlada yaklaşık 2 bin 500 ton ıspanak biçeceğiz. Kooperatife ait biçer sayesinde artık bölgede işçilik maliyetleri çok düşecek. Bu tarlayı 300 kişi 1 günde bitirirken, makine ile-4 saatte biçiliyor" dedi.



Gıda sanayii için yetiştirilen ıspanakların hasadının baharda olduğunu anlatan Hikmet Avşar, "Biçerdöver ile daha kaliteli ürün toplanıyor, fabrikaların istediği şekilde mahsul hasat ediyoruz. Bu makine sayesinde kooperatif üyelerimiz ve bölge çiftçisi çok rahat edecek. Şu anda sözleşme yaptığımız fabrikalar 300 kuruştan ıspanağı alıyorlar. Çeltikçi Kooperatifi olarak bölgemizde bulunan üç fabrika ile taahhüt yaptık. Geçtiğimiz yıl da fiyat aynıydı. Fiyatlar normal. Çünkü ıspanağın yerine iki el fasulye, mısır, brokoli, karnı bahar ekebiliyoruz' diye konuştu. - BURSA