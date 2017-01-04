Bursa'da Hayvanlar İçin Doğaya Yem Bırakıldı

İnegöl Belediyesi, Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu, Orman İşletme Müdürlüğü ve İnegöl Doğal Hayatı İyileştirme Derneği (İDOHA) tarafından, kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için yemleme çalışması yapıldı.



İnegöl Belediyesi, Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu, Orman İşletme Müdürlüğü ve İnegöl Doğal Hayatı İyileştirme Derneği (İDOHA) üyeleri tarafından kar yağışı ve soğuk havada doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için İnegöl-Domaniç Karayolu üzerindeki ormanlık alanda belirlenen alanlara yem bıraktı.





İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yabani hayvanların kış nedeniyle yem bulmakta zorluk çektiğini, bunun için doğaya yem bıraktıklarını söyledi.



Doğal hayatta hayvanların yaşamlarının devamı için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:



"Kışın da bana göre en hayırlı hizmetlerden biri budur diye düşünüyorum ve çağrıda bulunuyorum. Lütfen bu noktada bir şeyler yapalım. Okullarımız da bu konuda kampanyalar yapabilirler. Yiyecekleri bırakıp birkaç gün sonra geldiklerinde görecekler ki bıraktıkları şeyler tüketilmiş olacak. Çünkü şu an biz yaklaşık 1 metre karın üzerinde duruyoruz. Herkesin bu noktada yapabileceği bir şey olduğunu düşünüyorum. Biz ecdadımızdan aldığımız kültür gereği de doğal hayatın içerisindeki her canlıya sahip çıkmış bir neslin evlatlarıyız. Bize yakışan onlara sahip çıkmaktır."