Bursa'da Düzenlenen Yağlı Güreşler Nefes Kesti

Bursa'da düzenlenen yağlı güreşlerde vatandaşlar nefeslerini tutarak izledi. Geçen yılın Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara, Bursa'daki güreşlerde de başpehlivan oldu.



Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Fethi ve Gazi Orhan Bey'i anma haftası etkinlikleri çerçevesinde ilk defa yağlı güreşler düzenlendi. İznik Gölü kenarında bulunan futbol sahasına vatandaşlar güreşçileri izlemek için akın etti. Türkiye'nin dört bir yanından 10 kategoride 600 güreşçi katıldı.



Güreşlerin öğlenden sonraki bölümünde başpehlivanlık için çime inen güreşçiler, kura çekimi gerçekleştirdi. Nefes kesen başpehlivanlık güreşlerinin finale ise geçen yılın Kırkpınar Pehlivanı Recep Kara ile Ekrem Yavuz kaldı. Yaklaşık 1,5 saat süren güreşin ardından Recep Kara başpehlivanlık unvanı kazandı.



Güreşlerin sonunda ise başpehlivanlık başta olmak üzere tüm kategorilerde düzenlenen müsabakalarda dereceye giren güreşçilere kupa ve madalyalarını takdim etti. Başpehlivan olan Recep Kara ile final oynayan Ekrem Yavuz'a ise seyirciler büyük ilgi gösterdi. Başpehlivanlık maçlarında üçüncülüğü ise Süleyman Aykırı ile Nedim Gürel elde etti. - BURSA