- Taraftarların çeşitli mekanlarda maç izlemesi
Taraftarlarla röportaj
Taraftarların renkli görüntüleri Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'daki vatandaşlar, Gabon'un ev sahipliği yaptığı 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda Gabon ile karşılaşan milli takımlarını destekledi. Başkentteki Burkina Faso taraftarı, maç öncesi hazırlanarak renkli görüntüler oluşturdu.
Burkina Faso'da Afrika Uluslar Kupası Heyecanı
- Taraftarların çeşitli mekanlarda maç izlemesi Taraftarlarla röportaj Taraftarların renkli görüntüleri Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'daki vatandaşlar, Gabon'un ev sahipliği yaptığı 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda Gabon ile karşılaşan milli takımlarını destekledi.
- Taraftarların çeşitli mekanlarda maç izlemesi
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