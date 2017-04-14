Burhaniye'de Çam Kese Böceğini Yiyen Böcek Üretiliyor

BALIKESİR'in Burhaniye İlçesindeki Orman İşletme Şefliği, ormanlarda giderek artan çam kese böceği yiyen 'calosoma sycophanta' türü böcek üretimine başladı.



Burhaniye Orman İşletme Şefliği'nde boş bir lojman böcek üretim laboratuarı haline getirildi. Şubat ayında doğal ortamdan toplanmaya başlanan 'calosoma sycophanta' türü böcekler üretilerek Balıkesir ormanlarına salınmaya başlandı. Kazdağları'nın ardından Burhaniye, Ayvalık ve Dursunbey ormanlarına da böcek salınacağı açıklandı. Burhaniye Orman İşletme Şefi Ekrem Türk, böcek salınan ormanlardaki tırtıl sayısının azaldığını söyleyerek, "Çam kese böceği ile mücadele etmek için calosoma üretiyoruz. Bunun için 20 Şubat'ta çalışmalara başladık. Doğadan calasoma erginlerini topladık. Burada erginlerinden yumurta elde edip bunları besleyerek larvalar elde ediyoruz. Bu calasoma larvalarını 1.5- 2 santimden sonra doğaya salıyoruz. Laboratuar çalışmalarımız 20 Mayıs'a kadar devam edecek. Hedefimiz 12 bin calosoma larvası elde etmek" diye konuştu.



Geçen yıl doğaya 12 bin 300 adet calasoma larvası saldıklarını hatırlatan Türk, bu yıl da aynı rakamı hedeflediklerini kaydetti. Türk, "Calosoma larvaları ve erginleri çam kese böceklerinin içine girerek günde 5-6 tane yiyor ve 25-30 tane öldürüp bırakıyor. Larva ve tırtıl döneminde kese böceği ile mücadele edildiği için bir sonraki yıla sayısı azalıyor. Sayısı ne kadar azaltılırsa mücadele o kadar verimli oluyor. Çünkü kelebek olmadan, yumurta bırakmadan önce sayıları azaltılmış oluyor. Bunda da başarılıyız. Saldığımız yerlerde kese böceği sayısında düşmeler görülüyor" dedi.



- Balıkesir