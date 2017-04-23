Burhaniye' de 23 Nisan Coşkusu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, düzenlenen 23 Nisan törenlerinde büyük coşku yaşandı. 8 Eylül Stadında düzenlenen kutlamalar yaklaşık 2,5 saat sürerken. töreni çok sayıda insan izledi.



Törenler, Atatürk anıtına çelenklerin konmasıyla başladı. 8 Eylül Stadındaki törenler de, Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mümin Erturan ve Belediye Başkanı Necdet Uysal'ın öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutlaması ile başladı.



Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent yaparken, öğrenciler şiirler oku ve oyunlar oynadı. Yurt geneli sporcu, İlkokul, ortaokul ve liselerde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödülleri Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Mümin Erturan, Belediye Başkanı Necdet Uysal ve diğer protokol üyeleri tarafından verilirken, okullardaki ana sınıfı öğrencilerinin gösterileri de büyük alkış aldı. Nadir Tolun Okulu ritim şov gurubunun gösterisi de törenlere renk kattı. Törene veliler büyük ilgi gösterirken, çok sayıdaki veli çocuklarını fotoğraflayabilmek için bir birleriyle yarıştı. Kaymakam Hüseyin Öner, Binbaşı Mümin Erturan ve Belediye Başkanı Necdet Uysal, tören sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent ve törenlerde görev alan öğretmenleri kutladı. Belediye Başkanlığı törene katılanlara lokma ikramı yaptı. - BALIKESİR