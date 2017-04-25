Burhan Kuzu'dan AKPM Tepkisi: 60 Yıl Bekle Sonra da Başa Geri Dön!

AK Parti İstanbul Milletvekili ve anayasa profesörü Burhan Kuzu, AKPM'nin Türkiye için aldığı kararı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi.

Burhan Kuzu tweetlerinde şu ifadeleri kullandı:

AKPM bu aldığı karar ile Türkiye'ye bakışlarında bu gün geldikleri noktayı gösterir. 60 Yıl bekle,10 yıl yol al, sonra da başa geri dön! AKPM' in aleyhimize aldığı bu karar, aslında bağlayıcı değil ama yetkili organ bunu bahane ederek yaptırımı uygulayabilir. Bahane arıyor zaten.

Burhan Kuzu'nun tweetleri:

