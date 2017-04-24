Burdur Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

Burdur merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 11'i tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Burdur, Antalya ve Isparta'da 20 Nisan'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda jandarma tarafından gözaltına alınan 15 kişinin ifade işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 2'si savcılık kararıyla serbest bırakıldı.



Mahkemeye çıkarılan diğer zanlılardan 11'i tutuklandı, 2'si de adli kontrol şartıyla salıverildi.