Burdur Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

Burdur merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Burdur'un Bucak ilçesi Kızılseki köyünde uyuşturucu imal edilerek Burdur, Isparta ve Antalya'da piyasaya sürüleceği ihbarına ulaştı.



Operasyon kapsamında ekipler belirledikleri bölgeleri 3 ay boyunca takip etti.



Oluşturulan 13 özel ekip ve 6 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, zanlıların evleri, bahçeleri ve araçlarında arama yapıldı.



Aramalarda 18 kilo 545 gram kubar esrar, 10 gram eroin, 60 uyuşturucu hap, 204 kök Hint keneviri, 20 gram Hint keneviri tohumu, 22 cep telefonu, 3 uyuşturucu kullanma düzeneği, 2 hassas terazi, 3 metal sikke, 1 gram sentetik uyuşturucu ile 3 av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.



Operasyonda 15 zanlı gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu ile malzemelere el konuldu.



Öte yandan, operasyon kapsamında yapılan aramalarda bir ev içinde esrar yetiştirmek için sistem oluşturulduğu tespit edildi.