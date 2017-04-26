Burdur'da oda müziği ve koro konseri



*- BURDUR'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) oda müziği ve koro konseri düzenlendi.



MAKÜ Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından MAKÜ Konferans Salonu'nda düzenlenen konseri MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Karaca, Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kılınç, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Zeki Nacakcı ile akademisyenler, öğrenciler ve vatandaş izledi. Konserin ilk bölümünde MAKÜ Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Seval Köse yönetimindeki Koromakü, Ahmet Adnan Saygun, Can Aksel Akın ve Jay Althouse'dan eserler seslendirdi. Sanatçıların performansı dinleyiciden alkış aldı.



MAKÜ Müzik Eğitimi Anabilim alı öğretim üyesi Doç. Dr. Esra Dalkıran yönetimindeki oda müziği grubu ise Heandel, Albinoni, Claude Debbussy, Edvard Grieg, Tchaıkovsky, Sadi Işılay, Kemani Kevser Hanım ve Erdal Tuğcular'ın eserlerini seslendirdi. Konser, Koromakü ve Oda Müziği Grubu'nun Kayahan'ın 'Mor Menekşe' eserini birlikte seslendirmesiyle sona erdi.



Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Karaca, Prof. Dr. Seval Köse ve Doç. Dr. Esra Dalkıran'a çiçek vererek teşekkür etti. Seval Köse, Koromakü'nün koro camiasında isim yapmaya çalışan ve genellikle iyi şeyler yapan bir koro olduğunu söyledi. Köse, "Türkiye'de koro alanında Türkiye Polifonik Korolor Derneği'nin başlattığı çok güzel çalışmalar var. Biz de Koromakü olarak bu çalışmalarda yer alıyoruz" dedi.