Burdur'da Fetö/pyd Operasyonları

Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 1 kamu personeli tutuklanırken, meslekten ihraç edilen 2 öğretmen gözaltına alındı.



Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Burdur merkez, Bucak ve Çavdır ilçelerinde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında operasyonlar düzenledi. Çavdır ilçesinde ByLock kullandığı tespit edilen ve Tapu Müdürlüğünde memur olarak çalışan M.K. gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan M.K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne müzahir dernek ve sendika üyesi olduğu gerekçesiyle daha önce meslekten ihraç edilen öğretmenlerden M.Y.Ç. Burdur merkezde F.A. ise Bucak ilçesinde gözaltına alındı. M.Y.Ç. ile F.A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Bucak ilçesinde yapılan operasyonda ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle N.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan N.K., çıkarıldığı makamlarca adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - BURDUR