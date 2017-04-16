Burdur Ak Partili Petek Oyunu Kullandı

Ak Partili Petek oyunu kullandı



*- AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, oyunu Bucak İlçesi'nde kullandı.



Ak Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, eşi Şerife Petek ile birlikte oy kullanmak için Bucak Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'na geldi. Milletvekili Petek ve eşi 1047 numaralı sandıkta oyunu kullandı.



Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Reşat Petek, "Türkiye gerçekten demokratik hukuk devleti olarak demokrasinin olmazsa olmazı sandık başına bir kez daha gidiyor. Bugün seçim yapmıyoruz, anayasa oylamamızı yapıyoruz. Sonuçta bugüne kadar siyasi değerlendirmeleri yaptık, bugün söylenecek söz milletindir. Sandıktan çıkacak sonuç ne olursa olsun demokrasiye saygının gereği sonuç başımızın tacıdır. Sonuca millet olarak razı olacağız ve gereğini yapacağız. Milletimiz için hayırlı olsun, yarınlarımız bu günlerden daha güzel olsun, milletimizin egemenlik yetkisi ve demokrasi devam etsin. Sandıklara milletimiz giderek ister seçim ister referandum , karar milletimizin dediği olsun" dedi.



Bucak'ta 153 sandıkta 46 bin 910 seçmen oy kullanacak.