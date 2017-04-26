Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, ilk üç çeyrekte çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Buralarda Olympiakos'a karşı oynamak kolay değil" dedi. Anadolu Efes, THY Euroleague Play-off serisi üçüncü maçında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı Yunan ekibi Olympiakos'u 64-60 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Karşılaşma sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, "İki takım içinde önemli bir maçtı. Maçlar ilgili konuşmak gerekirse; ilk üç çeyrekte çok iyi oynadık. Son çeyrekte ilk üç çeyrekte gösterdiğimiz performansı gösteremedik. Ama buralarda Olympiakos'a karşı oynamak kolay değil. Seriyi eşitlemek için bir sonraki maçta daha iyi mücadele edeceklerini biliyoruz" diye konuştu.



(Oğuzhan Ort/İHA)