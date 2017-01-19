Bundesliga'nın İkinci Yarısı Başlıyor

Bundesliga, yarın yeniden start alıyor



Yunus Mallı ligin ikinci yarısında Wolfsburg forması giyecek



Almanya 1.Ligi (Bundesliga) devre arası tatilinin ardından yeniden start alıyor. Bundesliga'da 17. hafta yarın akşam 20.30'da Freiburg- Bayern Münih maçı ile başlayacak.



Cumartesi programı ise şöyle:



FC Schalke04- FC Ingolstadt



VFL Wolfsburg-Hamburger SV



FC Augsburg-1899 Hoffenheim



SV Werder Bremen- Borussia Dortmund



SV Darmstadt 98- Borussia Mönchengladbach



RB Leipzig-Eintracht Frankfurt



Pazar günü ise iki maç var



Bayer Leverkusen-Hertha Berlin



FSV Mainz05-1.FC Köln



Bundesliga'da 20.12.2016/21.12.2016 tarihinde oynan 16. hafta sonunda Bayern Münih 39 puanla 1. sırada yer alırken, RB Leipzig 36 puanla 2. sırada bulunuyor. Hertha Berlin ise 30 puanla tabelanın 3. sırada yer buldu.



Öte yandan Bundesliga'da FSV Mainz 05'te forması giyen ve devre arasında sürpriz bir şekilde VFL Wolfsburg'a transfer olan milli oyuncumuz Yunus Mallı, Bundesliga'da ilk kez Hamburger SV karşısında VFL Wolfsburg forması giyecek.



Temel ELCİVAN-ALMANYA/DHA