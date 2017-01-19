Bulgaristan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Yemin Etti

Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı seçilen Rumen Radev ve yardımcısı İliyana Yotova mecliste düzenlenen törende yemin etti.



Radev, yemin törenin ardından yaptığı konuşmada, ülkenin yıllardır beklediği adalet reformu konusuna değinerek "Bulgar olmak kader değil onurdur" dedi.



Eski Hava Kuvvetleri Komutanı olan Radev, "Ülkemizdeki adalet sistemi hantal olup yavaş işlediği izlenimi bırakıyor. Ceza almadan suç işlenebileceği anlayışının hakim olduğu görüş ağır basıyor. Çok sayıda Bulgar'ın yurt dışına gitmesinin esas nedeni de budur." ifadelerini kullandı.



- Bulgaristan'ın dış politikası



Ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğine değinen Radev, "Bulgaristan'ın dış siyaseti yurt içinde üretilmeli, yurt dışında uygulanmalıdır, tersi yanlış olur." dedi.



NATO ve AB üyeliğinin "stratejik bir mesele olduğunu" dile getiren Radev, "Bir yandan AB ile NATO arasında, diğer yandan da Rusya'ya karşı tavırdaki kriz belli. Ancak cepheleşmenin derinleşmesi krize çözüm getiremez." diye konuştu.



Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) adayı olarak Cumhurbaşkanı seçilen Radev, seçim kampanyası sırasında defalarca Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini ifade etmişti.



Radev, cumhurbaşkanı olarak sahip olduğu yetkisini aşmaya niyeti olmadığına işaret ederek "Aynı zamanda sahip olduğum yasal yetkilerimin azaltılmasına da izin vermeyeceğim" dedi.



Cumhurbaşkanı Radev, ordunun kalkındırılması, sınır kontrollerini artırılması, yasa dışı göçün engellenmesi ve ülkedeki sığınmacı sayısının azaltılması gerektiğini sözlerine ekledi.



Radev ve Yotova, 22 Ocak'ta Sofya'daki Meçhul Asker Anıtı önünde düzenlenecek törenin ardından göreve resmen başlayacak.