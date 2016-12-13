Bülent Uygun İstifa Etti! Bülent Uygun Kimdir?

Bülent Uygun Katar Ligi'ndeki Umm Salal'dan istifa etti. Süper Lig'de Sivasspor'u çalıştırdığı dönem Beşiktaş ve Galatasaray'ı hedef alarak, "5 yeriz, 6 yemeyiz; 7 yeriz, 8 yemeyiz" diyen teknik direktör Bülent Uygun'un başında olduğu Umm Salal, Katar Ligi'ndeki son maçında 8-0 yenildi. Uygun bu maçın ardından istifa kararı aldı. Yazılı bir açıklama yapan Uygun, 15 Aralık 2013 tarihinde başladığı görevinden ayrıldığını belirterek yazılı bir açıklama yaptı.

"ŞİMDİKİ HEDEFİM HAYAL ETTİĞİM ŞAMPİYONLUKLARI YAKALAMAK"

Bülent Uygun istifasının ardından "Kulüpte yeni yönetimin göreve gelmesiyle birlikte, onların kendi yönetim anlayışına yardımcı olmak adına teknik direktörlük görevinden istifa ediyorum. Görev sürecinde başarıyla yönettiğim takımımla, kısıtlı imkanlarla birçok başarı elde ettik. Şimdiki hedefim ise hayal ettiğim şampiyonlukları yakalayabilmek adına yeni projelerde yer almaktır. Katar'da ilk Türk teknik direktör olarak çalışmış olmak, başarılı olmak benim için önemliydi. Başta Katar Futbol Federasyonu olmak üzere, Umm Salal yönetimine, sevgisini hiçbir zaman esirgemeyen Katar halkına teşekkürlerimi sunarım." şeklinde açıklama yaptı.

BÜLENT UYGUN KİMDİR?

Bülent Uygun 1 Ağustos 1971 Adapazarı doğumludur. Bülent Uygun teknik direktör ve forvet mevkisinde oynayan eski futbolcu. Şu anda Katar Ligi ekiplerinden Umm Salal SC takımını çalıştırmaktadır. 17 yaşına kadar Sakaryaspor'un genç takımlarında oynayıp Genç Millî Takıma seçilip 15 kere 17 A genç oldu sonrası Sakaryaspor'da oynatılmayacağını düşünüp Ankara Şekerspor'a transfer olmuştur ve burada 1 yıl oynadıktan sonra Sakaryaspor'da ilk kez profesyonel oldu, Sakaryaspor futbolunun anlamı, düşüncesi ve sevgisi oldu, burada şampiyonluklar, başarılar ve eğlenceli 4 yıl yaşadı. Daha sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu. Geldiği ilk yılında 22 golle gol krallığı yaşadı. Sonra sırasıyla Çanakkale Dardanelspor, Trabzonspor, Göztepe, Zonguldakspor ve Sivasspor formalarını giyip Süper Ligde 85 gol atma başarısını gösterip 2001 sezonunda Sivasspor'da 30 yaşında futbol hayatına nokta koydu.





