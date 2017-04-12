Bülent Uygun'a Taraftarından Büyük Şok!

Gaziantepspor taraftarları 1-0 yenildikleri Gençlerbirliği maçında teknik direktör Bülent Uygun için 'Şikeci Bülent' tezahüratlarında bulundular. Basın toplantısında morali bozuk olduğu gözlenen Uygun, konu hakkında bir şey söylemedi



Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne evinde 1-0 yenilerek düşme hattında kötü bir duruma düşen Gaziantepspor'da enteresan bir olay yaşandı. Gaziantepspor taraftarları, kendi teknik direktörleri Bülent Uygun'a 'şikeci Bülent' diye tezahüratlarda bulundular.



Basın toplantısında morali bozuk olduğu gözlenen Uygun, konu hakkında bir şey söylemedi. "Bugün kazanmak istiyorduk. Son iki haftaya baktığımızda kendi avantajımızı rakiplerimize ikram ettik. Maalesef kendi evimizde istediğimiz performansı gösteremiyoruz. Bunun çok önemli nedenleri var. Atamayınca sahadan avantajı yedirerek kaybetmiş olduk. Bu 4 puanlık fark, kapatılmayacak bir fark değil. İnanıyorum ki Konya maçında 3 puanla dönerek deplasman oyunu lehimize çevireceğiz. Kazanacağımız maçı kaybettik" dedi.