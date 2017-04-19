Bülent Kayabaş'ın Cenazesi Hastaneden Alındı

Usta oyuncu Bülent Kayabaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kayabaş, 2010 yılında yakalandığı kalın bağırsak kanseri nedeniyle 18 gündür Gayrettepe'de bulunan özel bir hastanede tedavi görüyordu. 72 yaşındaki Kayabaş bu sabah 06.05'de gelişen multi organ yetmezli sonucu vefat etti. Kayabaş'ın cenazesini almak için hastaneye eşi Selma Kepekli Kayabaş, oğlu Ümit Kayabaş ve eski eşi oyuncu Nur Sürer geldi.



EŞİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE



Selma Kepekli Kayabaş, göz yaşları içinde "Konuşamayacağım"dedi. Nur Sürer ise "Tedavi görüyordu. Esasında Pazar gününe kadar iyiydi. Acı çekmedi en azından" dedi.



"SON GÜNLERİNDE DE ÇOK GÜLDÜ, İNSANLARI DA ÇOK GÜLDÜRDÜ"



Oğlu Ümit Kayabaş de, "Birçok kişinin sevdiği bir insandı zaten, çok neşeli, komikti. Son günlerinde de çok güldü, insanları da çok güldürdü. Bekliyorduk zaten, hastanede çok net bir şekilde bizi süreçten haberdar etti. Herkese baş sağlığı diliyorum" dedi.



CENAZESİ CUMA GÜNÜ



Ailesi ve yakınlar daha sonra Kayabaş'ın cenazesini hastaneden alarak ayrıldı. Kayabaş Cuma günü Teşvikiye Cami'inde kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. - İstanbul