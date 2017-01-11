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BUDO'nun Bazı Seferleri İptal Edildi

BUDO'nun Bazı Seferleri İptal Edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

BUDO'nun Bazı Seferleri İptal Edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmeye devam etmesi nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferler şöyle:

07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)

09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)


Aynı gerekçeyle saat 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) ve 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

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