Budak, Ailesiyle Oy Kullandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören anayasa değişikliği referandum u için Antalya'da oyunu kullandı.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, oy kullandığı Atatürk Ortaokulu'na eşi Melek, kızı Deniz, oğlu Yiğit Budak'la beraber geldi. Budak ailesi oylarını 1348 nolu sandıkta kullandı. Budak, sandık görevlileri ve oy kullanmaya gelen vatandaşlarla bir süre sohbet etti.



Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Budak, "Aylarca süren referandum çalışması, anayasa komisyonu, daha sonra TBMM'de karar kılan, millete bunun anlatılmasını engelleyen birçok zorlukla karşılaştık. İşte bugün finaline geldik. Burada demokrasi kazanacak, cumhuriyet kazanacak. Aydınlık geleceğimiz için umuyorum mutlu bir geceye, daha sonra mutlu bir güne uyanacağız. Herkese hayırlı olsun" dedi.



