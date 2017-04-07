Bucaspor Evinde Geçit Vermiyor

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazartesi akşamı lider İstanbulspor'u ağırlamaya hazırlanan Bucaspor, zorlu randevu öncesi ikinci yarıdaki iç saha performansına güveniyor.



Ligin ikinci devresinde evinde hiç kaybetmeyen sarı-lacivertli ekip, Arena'da oynadığı 6 maçın 3'ünü kazanıp, 3'ünden de beraberlikle ayrılarak hanesine 12 puan yazdırdı. Bucaspor bu periyotta Keçiörengücü'nü 4-2, Fatih Karagümrük'ü 2-1, Pendikspor'u 3-1 yendi, Kocaeli Birlikspor, Kahramanmaraşspor ve Konya Anadolu Selçukspor'la berabere kaldı.



Teknik Direktör Fatih Uygun, İstanbulspor'a da geçit vermeyeceklerini söyledi. Rakiplerinin şampiyonluk için mücadele ettiğini hatırlatan genç teknik adam, "Biz de alt sıralardan bir an önce kurtulmak istiyoruz. O nedenle mutlak 3 puanı hedefliyoruz" dedi. Bucaspor'da orta saha oyuncusu Emin'in sakatlığı sürüyor. - İzmir