SPOR Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup'ta pazar günü evinde Zonguldak Kömürspor'la kümede kalma yolunda hayati önem taşıyan maçta karşı karşıya gelecek olan Bucaspor'da seferberlik ilan edildi.



Basın Sözcüsü Serdar Deniz, tüm camianın galibiyet için kenetlendiğini belirtti, "Kazanırsak kurtuluşumuzu ilan edeceğiz. Bu maçta tribünlerin dolmasını istiyoruz. Taraftarımızın da bilet fiyatlarının 1 TL olması konusunda talebi var. Bunu da yönetim kurulu toplantısında değerlendireceğiz" dedi. Kalan 2 maçta futbolcuların geleceğinin belirleneceğini de dile getiren Serdar Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu sezonu kurtarırsak, yeni dönemde şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturacağız. Bizimle yola devam edecek oyuncular Zonguldak Kömürspor ve Anadolu Üsküdar karşılaşmalarında kendilerini kanıtlayacaklar. Özellikle Zonguldak Kömürspor müsabakası, hem camiamız hem de futbolcularımız için çok önemli bir sınav haline geldi."



Bucaspor'da kritik karşılaşma öncesi sakat Emin dışında eksik bulunmuyor. - İzmir